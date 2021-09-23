Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek hayran bıraktı! Doğal güzelliğine beğeni yağdı

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek, oyunculuğuyla da ekrana damgasını vurdu. Başarılı oyunculuğuyla şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve Altınbilek ekranların vazgeçilmez yüzlerinden oldu. Son dönemde Metin Hara ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen yıldız oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Altınbilek'in makyajsız hali de tam puan aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in makyajsız hali...