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Haberler Galeri Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek yeni dizisi Barbaroslar'ın kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. Kadroda yer alan isimlerden Pelin Akil dizide "İsabel" karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun hayatı hayatı merak edilmeye başladı. İşte, Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 18:32
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Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular araısnda yer alıyor. Dizilerde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Pelin Akil'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ile takipçisi artan Pelin Akil, Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nda İsabel karakterine hayat verecek. Oyuncunun hayatı hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde eğitim almış ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

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Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.

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Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı.

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Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

Bugün ekrana gelecek olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak olan oyuncu, İsabel karakterine hayat verecek. Akil'in hayat vereceği karakterin aşkı için ölmeye hazır olan, güçlü bir yapısı olduğu biliniyor.