Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil’in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.