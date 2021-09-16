Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona fırtına gibi başlarken dizinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek gündem oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estiren Altınbilek, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek atlına alınan güzel oyuncunun annesi görenler, 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunu yaptı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...