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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenleri şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona fırtına gibi başlarken dizinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek gündem oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estiren Altınbilek, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek atlına alınan güzel oyuncunun annesi görenler, 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunu yaptı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in annesi...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 16:21
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek özel hayatını mercek altına alındı. Güzel oyuncunun annesi görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı

İşte Hilal Altınbilek ve ünlü isimlerin anneleri…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı

Birce Akalay

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı

Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergün

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in annesi görenler şaşırttı

Burak Özçivit