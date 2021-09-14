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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, güzelliğiyle kendisine hayran bırakırken Instagram paylaşımlarıyla da gündem oldu. Ekranların en sevilen isimlerinden olan Şıkel, fotoğraflarıyla beğeni topladı. Emre Altuğ ile yaptığı evliliğinden iki oğlu olan ünlü manken, zaman zaman özel hayatıyla da dikkat çekti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel'in de estetikli olması takipçilerini şaşırttı. İşte Çağla Şıkel'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:48
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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Podyumların ve ekranların en sevilen isimlerinden olan Çağla Şıkel, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündemine oturdu. Instagram paylaşımlarıyla kendisine hayran bırakan güzel sunucunun yıllar önceki fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

İşte Çağla Şıkel'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi…

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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Hilal Altınbilek

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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Gökhan Alkan

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Çağla Şıkel şaşkına çevirdi! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Gökhan Alkan