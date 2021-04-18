18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Turgut Alp bilmecesi merak uyandırıyor. Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performans dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un yeni projeyle ekranlara döneceği iddiası hayranlarını üzdü. Tarih kitaplarında Osman Bey'le olan savaşlarda yer aldığı bilinen Turgut Alp'in ne zaman diziye dahil olacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 15:35
  • 1
  • 7
Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

Turgut Alp ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak sevilen oyuncu Cengiz Coşkun'un başka bir tarihi diziyle ekranlara döneceği iddiası kafaları karıştırdı. İddialara göre, Cengiz Coşkun yeni sezonda "Yavuz" dizisinin kadrosunda yer alacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in canlandıracak sevilen oyuncuya önemli isimler eşlik edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

  • 3
  • 7
Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

  • 4
  • 7
Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

  • 5
  • 7
Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.