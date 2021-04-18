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Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...
Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Turgut Alp bilmecesi merak uyandırıyor. Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performans dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un yeni projeyle ekranlara döneceği iddiası hayranlarını üzdü. Tarih kitaplarında Osman Bey'le olan savaşlarda yer aldığı bilinen Turgut Alp'in ne zaman diziye dahil olacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:35Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 15:35