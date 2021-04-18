Baltasını kuvvetle savurmuştu! Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? Savaş ufukta baş gösterdi...

Turgut Alp ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak sevilen oyuncu Cengiz Coşkun'un başka bir tarihi diziyle ekranlara döneceği iddiası kafaları karıştırdı. İddialara göre, Cengiz Coşkun yeni sezonda "Yavuz" dizisinin kadrosunda yer alacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in canlandıracak sevilen oyuncuya önemli isimler eşlik edecek.