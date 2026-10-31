'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda kendisine gelen senaryolar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bazı kötü karakterlerin yeterince iyi yazılmadığını dile getiren Şahin, canlandırması beklenen bir karakterin hikâyesine tepki gösterdi. Özellikle kötü karakterlerin hikâyelerinin inandırıcı şekilde işlenmemesinden yakınan oyuncu, bu durumun performansını da etkilediğini belirtti.

"SEN NE KADAR KENDİNİ YIRTARSAN YIRT, OLMUYOR"

Bazı senaryolarda kötü karakterlerin yeterince derinlikli yazılmadığını ifade eden Şahin, yapımcılarla yaşadığı diyalogları anlattı. Oyuncu, Ceren Karaçay karakterinden sonra kendisine sunulan projelerde benzer beklentilerle karşılaştığını söyledi.

Şahin, kendisine teklif edilen bir senaryoda kötü karakterin haklı gösterilmesinin istendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: