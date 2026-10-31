Bahar Şahin'in rol teklifi karşısındaki tepkisi dikkat çekti
Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda kendisine gelen senaryolarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bazı karakterlerin hikâyelerinin işleniş biçimine tepki gösteren Şahin'in sözleri gündem oldu.
'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda kendisine gelen senaryolar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bazı kötü karakterlerin yeterince iyi yazılmadığını dile getiren Şahin, canlandırması beklenen bir karakterin hikâyesine tepki gösterdi. Özellikle kötü karakterlerin hikâyelerinin inandırıcı şekilde işlenmemesinden yakınan oyuncu, bu durumun performansını da etkilediğini belirtti.
"SEN NE KADAR KENDİNİ YIRTARSAN YIRT, OLMUYOR"
Bazı senaryolarda kötü karakterlerin yeterince derinlikli yazılmadığını ifade eden Şahin, yapımcılarla yaşadığı diyalogları anlattı. Oyuncu, Ceren Karaçay karakterinden sonra kendisine sunulan projelerde benzer beklentilerle karşılaştığını söyledi.
Şahin, kendisine teklif edilen bir senaryoda kötü karakterin haklı gösterilmesinin istendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt, olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşıma şöyle bir şeyle geliyor: 'Projeyi okudun değil mi?' Evet, okudum. 'Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz.' Harika. Peki, ne yazdınız?"
"EDEP YAHU! AHLAK HİÇ Mİ YOK?"
Senaryoda karakterin ölen ablasının eşine âşık olmasının beklendiğini anlatan Bahar Şahin, hikâyenin inandırıcılığına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
Oyuncu, karakterin bu ilişki üzerinden nasıl haklı çıkarılabileceğini sorgulayarak tepkisini şu sözlerle ifade etti:
"Ölen ablasının kocasına âşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki, bu nasıl haklı çıkabilir? Edep yahu! Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."
"GÜZEL İŞLENMİYOR"
Senaryonun yanı sıra yönetmenin hikâyeyi ele alış biçiminin de önemli olduğunu vurgulayan Şahin, oyuncunun performansının tek başına yeterli olmayabileceğini söyledi.
Bahar Şahin, bazı projelerde senaryonun yeterince iyi yazılmadığını ya da yönetmenin hikâyenin dünyasını gerektiği gibi kuramadığını belirterek şöyle konuştu:
"Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol, güzel işlenmiyor."