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Haberler Galeri Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Kırmızı Oda'nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Kırmızı Oda'nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un eski eşi de oyuncu çıktı! Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. Eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eşi de oyuncu çıktı! İşte Buğra Gülsoy'un eski eşi...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:05
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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy meğer kiminle evliymiş! Eşi de kendisi gibi çok ünlü! Kırmızı Oda’nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'un hayatı, özellikle özel detaylarıyla merak konusu oldu. Birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergileyen Gülsoy'un, özel hayatı da geniş bir ilgiyle takip ediliyor.

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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy meğer kiminle evliymiş! Eşi de kendisi gibi çok ünlü! Kırmızı Oda’nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

Gülsoy, 22 Şubat 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Gülsoy, daha sonra televizyon ve sinema dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy meğer kiminle evliymiş! Eşi de kendisi gibi çok ünlü! Kırmızı Oda’nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

Şimdilerde Nilüfer Gürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren Buğra Gülsoy'un eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Buğra Gülsoy, 2011 yılında, son olarak TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Zuhal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Kara ile evlendi.

Ancak ikili, 2 Ağustos 2012 tarihinde evliliklerini noktalama kararı aldı. Kara 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlendi.

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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy meğer kiminle evliymiş! Eşi de kendisi gibi çok ünlü! Kırmızı Oda’nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Bahar dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy meğer kiminle evliymiş! Eşi de kendisi gibi çok ünlü! Kırmızı Oda’nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...

MERT YAZICIOĞLU