21 Şubat 2024, Çarşamba
Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Kırmızı Oda'nın yıldızıyla 1 yıl evli kalmış...
Bahar dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy'un eski eşi de oyuncu çıktı! Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. Eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eşi de oyuncu çıktı! İşte Buğra Gülsoy'un eski eşi...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:05
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