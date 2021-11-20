Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Ortaköy'de bir otele kimliği belli olmayan bir erkekle giden Candan, aynı kişiyle kavga edince karakolluk oldu. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.