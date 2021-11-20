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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Ortaköy'de bir otele kimliği belli olmayan bir erkekle giden Candan, aynı kişiyle kavga edince karakolluk oldu. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 15:46
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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.

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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

OTELDE BAŞLAYAN KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy'de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.

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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

'SENİ REZİL EDECEĞİM"

Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

İkili Candan'ın alması gereken 14 bin TL'den 5 bin TL'sini havale eden şahıstan paranın tamamını istemesi sonucu kavgaya tutuşmuş. Beşiktaş'ta bir karakolda ifade veren Bahar Candan, görüntü vermemek için arka kapıdan çıktı.

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Bahar Candan ortalığı birbirine kattı! Karakolluk oldu

"ARKANDA UZAYLI VAR"

Öte yandan geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan Bahar Candan, insanların üçüncü boyutta olduğunu ancak kendisinin yedinci boyutta olduğunu belirterek Gülşen Yüksel Salt'a "Arkanda uzaylı var" dedi. Candan'ın sözleri karşısında şoke olan sunucuarkasına dönüp bakarken, konuk Yeliz Yeşilmen gülme krizine girdi.