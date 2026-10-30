Bade İşçil'in setlere dönmeme nedeni belli oldu: "Risk almayı sevmem"

Ufak Tefek Cinayetler, Kuzey Güney ve Ezel gibi yapımlarla hafızalara kazınan Bade İşçil, uzun süredir ekranlardan uzak olmasının nedenini anlattı. Gelen projelerde seçici davrandığını belirten oyuncu, kariyerindeki tercihlerini belirleyen yaşam alışkanlıklarını da samimi sözlerle paylaştı.

Bir dönemin sevilen dizilerinde rol alan Bade İşçil, oyunculuk kariyerine ve son dönemde ekranlardan uzak kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni projelerde neden yer almadığına açıklık getiren oyuncu, içine sinmeyen yapımlarda bulunmak istemediğini söyledi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'a konuşan İşçil, kariyerinde yalnızca ekranda görünmek için hareket etmediğini belirterek kendisine uygun bir proje gelmediğinde beklemeyi tercih ettiğini ifade etti.

Oyuncu, bu yaklaşımını, "Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum" sözleriyle dile getirdi. İşçil'in açıklamaları, projelerdeki seçici tutumunun ekranlardan uzak kalma kararında etkili olduğunu ortaya koydu.

"BELİRLİ SABİTLERİM VAR, ONLARSIZ YAŞAYAMAM" Özel hayatında da düzenli bir yaşamı tercih ettiğini anlatan Bade İşçil, alışkanlıklarının kendisi için önemine dikkat çekti. Hayatında belirli rutinlerin bulunduğunu vurgulayan oyuncu, bu düzenin kendisine güven ve huzur verdiğini söyledi.