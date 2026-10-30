20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı!

Beyaz'la Joker'e konuk olacak şarkıcı Kubat, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Beyazıt Öztürk'ün sanatçının değişen görünümü karşısındaki şaşkınlığı fragmana damga vururken, Kubat'ın kilo verme süreci de merak konusu oldu.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla cuma akşamları ekrana gelen Beyaz'la Joker'de yarışma heyecanı ve eğlence, şarkılarla taçlanacak. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, yakın dostu Beyaz'a sürpriz yaparak programa konuk olacak. Esprilerin havada uçuşacağı anlar, Kubat'ın Beyaz'la birlikte seslendireceği şarkılarla müzik şölenine dönüşecek.

20 KİLO VERDİ, TANINMAZ HALE GELDİ Yayınlanan fragman ise merakı artırdı. Fragmanda, Kubat'ın belirgin şekilde zayıfladığını fark eden Beyazıt Öztürk, sanatçının yeni görünümü karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Değişimiyle ilgili konuşan Kubat ise geçirdiği süreci esprili bir dille anlattı.

"SIFIRDAN BAŞLAYACAKTIM" Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" sözleriyle değişiminin ardındaki kararı dile getirdi.

GARDIROBUNU DA YENİLEMEK ZORUNDA KALDI Geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 20 kilo verdiğini duyuran Kubat, kilo kaybının ardından gardırobunu da yenilemek zorunda kaldığını belirtmişti.

Eski kıyafetlerinin büyük bölümünün artık üzerine olmadığını ifade eden sanatçı, verdiği kilolarla birlikte tarzında da değişikliğe gitti. Kubat, son dönemde yeni görünümüyle sık sık gündeme geliyor.