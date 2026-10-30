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20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz'la Joker'e konuk olacak şarkıcı Kubat, verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Beyazıt Öztürk'ün sanatçının değişen görünümü karşısındaki şaşkınlığı fragmana damga vururken, Kubat'ın kilo verme süreci de merak konusu oldu.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 1

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla cuma akşamları ekrana gelen Beyaz'la Joker'de yarışma heyecanı ve eğlence, şarkılarla taçlanacak. Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, yakın dostu Beyaz'a sürpriz yaparak programa konuk olacak. Esprilerin havada uçuşacağı anlar, Kubat'ın Beyaz'la birlikte seslendireceği şarkılarla müzik şölenine dönüşecek.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 2

20 KİLO VERDİ, TANINMAZ HALE GELDİ

Yayınlanan fragman ise merakı artırdı. Fragmanda, Kubat'ın belirgin şekilde zayıfladığını fark eden Beyazıt Öztürk, sanatçının yeni görünümü karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Değişimiyle ilgili konuşan Kubat ise geçirdiği süreci esprili bir dille anlattı.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 3

"SIFIRDAN BAŞLAYACAKTIM"

Kubat, "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" sözleriyle değişiminin ardındaki kararı dile getirdi.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 4

GARDIROBUNU DA YENİLEMEK ZORUNDA KALDI

Geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 20 kilo verdiğini duyuran Kubat, kilo kaybının ardından gardırobunu da yenilemek zorunda kaldığını belirtmişti.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 5

Eski kıyafetlerinin büyük bölümünün artık üzerine olmadığını ifade eden sanatçı, verdiği kilolarla birlikte tarzında da değişikliğe gitti. Kubat, son dönemde yeni görünümüyle sık sık gündeme geliyor.

20 kilo veren Kubat'ın yeni görünümü Beyaz'ı şaşırttı! 6

Kubat'ın nasıl kilo verdiği de merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun süredir belirli bir program uyguladığını anlatan sanatçı, düzenli spor yaptığını, yürüyüşlerini aksatmadığını ve beslenmesine dikkat ettiğini ifade etti.

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