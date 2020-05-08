Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve dizide canlandırdığı İlay karakteriyle sosyal medyaya damga vuran Birce Akalay'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Birce Akalay'ın eski eşinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın eski eşi...