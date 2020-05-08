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Haberler Galeri Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay son günlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve dizide canlandırdığı İlay karakteriyle sosyal medyaya damga vuran Birce Akalay'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Birce Akalay'ın eski eşinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte Birce Akalay'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 18:14
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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Birce Akalay'ın eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Birce Akalay'ın ve birçok ünlü ismin eski eşleri ve sevgilileri

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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  • 55
Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın ilk eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE