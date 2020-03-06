Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetiksiz haliyle olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle ekranlara dönen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin gündemine oturdu. 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Akalay, o günden itibaren pek çok operasyon geçirdi. Adeta tanınmayacak kadar değişen Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte güzel oyuncunun estetik olmadan önceki hali...