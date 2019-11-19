Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Annesini kanser hastalığından kaybedeb Hande Erçel, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım yaptı. Hande Erçel'in bu hareketi özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azize dizisinin gözde oyuncusu Hander Erçel'in yaptığı yardım da basına sızdı. Hande Erçel'in yeni dizisi Azize öncesinde yaptığı yardım sonrası kendi annesi gündeme geldi.