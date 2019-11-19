19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Annesini kanser hastalığından kaybedeb Hande Erçel, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım yaptı. Hande Erçel'in bu hareketi özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azize dizisinin gözde oyuncusu Hander Erçel'in yaptığı yardım da basına sızdı. Hande Erçel'in yeni dizisi Azize öncesinde yaptığı yardım sonrası kendi annesi gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:53
  • 1
  • 40
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Annesini kanser hastalığından kaybedeb Hande Erçel, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım yaptı. Hande Erçel'in bu hareketi özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azize dizisinin gözde oyuncusu Hander Erçel'in yaptığı yardım da basına sızdı. Hande Erçel'in yeni dizisi Azize öncesinde yaptığı yardım sonrası kendi annesi gündeme geldi.

  • 2
  • 40
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Hande Erçel'in magazin dünyasında büyük yankı uyandıran hareketi sonrası kendi annesi merak konusu oldu. Hande Erçel'in kanser hastalığından kaybettiği annesiyle olan fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti.

  • 3
  • 40
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

İşte Hande Erçel ve ünlülerin anneleri ile olan fotoğrafları...

  • 4
  • 40
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Amine Gülşe

  • 5
  • 40
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'den kanser hastası çocuklara yardım

Amine Gülşe ile annesi