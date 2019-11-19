Yeşilçam efsanesi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpare filmiyle tanınan ama pek çok Yeşilçam filmde rol alan Yaprak Özdemiroğlu herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası gibi filmlerde boy gösteren güzelliği ile hayranlarını mest eden Özdemiroğlu daha sonraları beyazperdeden elini eteğini çekti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle sosyal medyayı salladı. İşte başta Yapram Özdemiroğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





