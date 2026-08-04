Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım

"Sevdiğim Sensin" dizisinde canlandırdığı Erkan karakteriyle adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Özel yaşamını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şaşmaz'ın, oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İkilinin yakınlaşmasının, birlikte rol aldıkları "Kaosun Anatomisi" dizisinin setinde başladığı öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serra Arıtürk'ün doğum gününü Instagram hesabından romantik bir paylaşımla kutlayan Aytaç Şaşmaz'a bu kez doğum gününde karşılık geldi.

Arıtürk, Şaşmaz'ın bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak sevgisini takipçileriyle paylaştı.

BİR İLAN-I AŞK DA SERRA ARITÜRK'TEN

"İYİ Kİ DOĞDUN AMCASI"

Şaşmaz'ın doğum günü kutlamalarına ailesi de kayıtsız kalmadı. Oyuncunun ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz, kızı Azra ile kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun amcası" notuyla yayınladı.

Serra Arıtürk'ün romantik paylaşımı ve Şaşmaz ailesinin kutlama mesajı, çiftin hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.