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Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın doğum günü, sevgilisi Serra Arıtürk'ün romantik paylaşımı ve ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın aile pozu ile kutlandı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 1

"Sevdiğim Sensin" dizisinde canlandırdığı Erkan karakteriyle adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 2

Özel yaşamını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şaşmaz'ın, oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İkilinin yakınlaşmasının, birlikte rol aldıkları "Kaosun Anatomisi" dizisinin setinde başladığı öne sürülmüştü.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 3

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNDE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serra Arıtürk'ün doğum gününü Instagram hesabından romantik bir paylaşımla kutlayan Aytaç Şaşmaz'a bu kez doğum gününde karşılık geldi.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 4

BİR İLAN-I AŞK DA SERRA ARITÜRK'TEN

Arıtürk, Şaşmaz'ın bir fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak sevgisini takipçileriyle paylaştı.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 5

"İYİ Kİ DOĞDUN AMCASI"

Şaşmaz'ın doğum günü kutlamalarına ailesi de kayıtsız kalmadı. Oyuncunun ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz, kızı Azra ile kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun amcası" notuyla yayınladı.

Serra Arıtürk'ün romantik paylaşımı ve Şaşmaz ailesinin kutlama mesajı, çiftin hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 6

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Şaşmaz ile Ünal, 2 Ocak'ta kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Azra adını vermişti.

Aytaç Şaşmaz'a doğum gününde sevgi seli: Serra Arıtürk'ten kalpli paylaşım 7

İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi, sosyal medya danışmanı ve dijital içerik üreticisidir.

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