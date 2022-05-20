20 Mayıs 2022, Cuma
Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrılığı kısa sürdü. Daha önce de birçok kez ayrılıp barışan çiftin bu seferki kriz nedeninin sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesaj olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takibi bırakarak ayrılıklarını duyuran ikiliden beklenen hamle geldi. Eda Ece, basketbolcu aşkıyla yeniden barıştı.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:07
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11