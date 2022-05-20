Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

31 yaşındaki güzel oyuncu, bundan yaklaşık 20 gün önce "İlişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti. Ancak güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yine aşkını Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı.