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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ayrılığı kısa sürdü. Daha önce de birçok kez ayrılıp barışan çiftin bu seferki kriz nedeninin sosyal medya fenomeninin ünlü basketbolcuya Instagram'dan yolladığı samimi mesaj olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takibi bırakarak ayrılıklarını duyuran ikiliden beklenen hamle geldi. Eda Ece, basketbolcu aşkıyla yeniden barıştı.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:07
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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

31 yaşındaki güzel oyuncu, bundan yaklaşık 20 gün önce "İlişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum" demişti. Ancak güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde yine aşkını Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı.

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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

Tuncer de Eda Ece'yi takipten çıkınca dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

İddiaya göre güzel oyuncu, ünlü bir sosyal medya fenomeninin sevgilisine Instagram'dan attığı mesajı gördü.

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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

İkili arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma büyüdü ve ikili, yine ayrılık kararı aldı.

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Ayrılıkları kısa sürdü! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

Ancak çiftin ayrılığı kısa sürdü. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den beklenen hamle geldi.