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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

Jülide Ateş kimdir? Boşandığı eşi hakkında paylaştığı ayrılık mesajıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü sunucu Jülide Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü spiker Jülide Ateş ve gazeteci eşi Emre İskeçeli, olay yaratan veda mesajlarıyla boşandıklarını açıkladı. İkili 19 yıllık evliliklerine son verirken, Jülide Ateş sosyal medya hesabından ayrılık mesajı paylaştı. Bu mesaj ise gündeme oturdu. İşte, Jülide Ateş kimdir sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.01.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 18:51
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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

Jülide Ateş kimdir? Sosyal medyanın gündemine oturan Jülide Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? 19 yıllık gazeteci eşi Emre İskeçeli ile boşanan Jülide Ateş, boşandıklarını bir sosyal medya mesajıyla duyurdu. Mesajda yazılanlar ise gündeme oturdu. Peki, Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…

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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

JÜLİDE ATEŞ'TEN ÇOK KONUŞULAN MESAJ

Sosyal medya hesabından ayrılık kararıyla ilgili açıklamada bulunan Jülide Ateş şu ifadeleri kullandı:

"Emrem… Kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam… 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana… Merhamet ve şefkat oldun… Hayat arkadaşım can yoldaşım oldun… Birlikte büyüdük. Hayatta en değerli varlığım Ali 'min babası oldun. 22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek. Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz. Ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım… Seni çok seviyorum…"

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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızları olarak 1971'de Elâzığ'da doğdu. Gençliği İzmir'de askeri lojmanlarda geçti. Liseyi İzmir'de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

Çocukluğu paten üzerinde geçen Jülide Ateş, gençliğinde lisanslı yelken ve basketbol sporları ile ilgilendi.

1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.

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Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?

İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi.