BİZE ULAŞIN
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
Jülide Ateş kimdir? Boşandığı eşi hakkında paylaştığı ayrılık mesajıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü sunucu Jülide Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü spiker Jülide Ateş ve gazeteci eşi Emre İskeçeli, olay yaratan veda mesajlarıyla boşandıklarını açıkladı. İkili 19 yıllık evliliklerine son verirken, Jülide Ateş sosyal medya hesabından ayrılık mesajı paylaştı. Bu mesaj ise gündeme oturdu. İşte, Jülide Ateş kimdir sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 23.01.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 18:51
- 1
- 10
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- 2
- 10
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- 3
- 10
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- 4
- 10
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- 5
- 10
Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?