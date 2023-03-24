Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Oğulcan Engin'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miray Daner'in 2 yıl önce görüştüğü bir iş insanıyla tekrar mesajlaştığını gören Oğulcan Engin ilişkiyi noktalama kararı vermişti. Ancak ayrılık kısa sürdü. İşte tüm ayrıntılar...