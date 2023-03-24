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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Oğulcan Engin'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miray Daner'in 2 yıl önce görüştüğü bir iş insanıyla tekrar mesajlaştığını gören Oğulcan Engin ilişkiyi noktalama kararı vermişti. Ancak ayrılık kısa sürdü. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:18
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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp, ilişkiyi bitiren Oğulcan Engin, sevgilisini affetti. Güzel oyuncu, Engin'in kalbini tekrar kazanarak, "Problemi çözdük" mesajı verdi

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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Takvim'in haberine göre; son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu.

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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasına Daner'in daha önce yakınlaştığı bir iş insanının girdiği iddia edilmişti.

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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Engin, sevgilisi Daner'in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş insanıyla tekrar mesajlaşmasını affetmemişti.

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Ayrılığa fazla dayanamadı! Oğulcan Engin Miray Daner’i affetti

Mesajları gören Engin, kıyamet koparıp ve güzel oyuncuyla ayrılmıştı.