Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol önceki akşam Etiler'de kutlama yaptı. Buse Varol'un doğum günü için arkadaşlarıyla bir araya gelen ikili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Geniş aile iyidir" diyen Buse Varol'un, "Ailemiz büyüyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...