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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol önceki akşam Etiler'de kutlama yaptı. Buse Varol'un doğum günü için arkadaşlarıyla bir araya gelen ikili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Geniş aile iyidir" diyen Buse Varol'un, "Ailemiz büyüyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:09
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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, önceki akşam 34'üncü yaşını kutladı. Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekti.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

Etiler'de bir mekanda kutlama yapan çift, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

"GENİŞ AİLE GÜZELDİR"

İki çocuk annesi oyuncu, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir" açıklamasıyla kafaları karıştırdı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

Buse Varol'un parmağındaki tektaş yüzüğü ise dikkat çekti.

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Alişan’ın eşi Buse Varol’dan heyecanlandıran açıklama: Ailemiz büyüyor

Buse Varol'un dudakları ise gözden kaçmadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre yeni yaşına yeni dudaklarıyla girdi.