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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz aylarda "Bana virüs falan işlemez, corona virüs benden korksun" sözleriyle gündem olan Akbaş, daha sonrasında bu sözlerinden dolayı pişman olduğunu söylemiş ve herkesi tedbirli olması konusunda uyarmıştı. Önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülenen usta oyuncu, tedbirsizce eğlenenlere isyan ederek, 'Bunlar beni öldürecek!' dedi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 09:27
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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek! GALERİ DEVAM EDİYOR

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen parklarda ve denizlerde tedbirsizce eğlenenlere isyan etti.

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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

"SEYRETTİKÇE DELİRİYORUM"

84 yaşındaki oyuncu, "Ben ya da başkaları ölse, sebebi bunlar. Bu durumu hâlâ çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var ve seyrettikçe deliriyorum. Bu tamamen görgüsüzlük" dedi.

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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda "Bana virüs falan işlemez, corona virüs benden korksun" sözleriyle gündem olmuştu.

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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

Daha sonra evinin balkonunda, kucağında kedileriyle poz veren Akbaş, o açıklaması nedeniyle üzüntü duyduğunu söylemişti.

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Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

"Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın."