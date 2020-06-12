Aydemir Akbaş isyan etti: Bunlar beni öldürecek!

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz aylarda "Bana virüs falan işlemez, corona virüs benden korksun" sözleriyle gündem olan Akbaş, daha sonrasında bu sözlerinden dolayı pişman olduğunu söylemiş ve herkesi tedbirli olması konusunda uyarmıştı. Önceki gün Mecidiyeköy'de görüntülenen usta oyuncu, tedbirsizce eğlenenlere isyan ederek, 'Bunlar beni öldürecek!' dedi.