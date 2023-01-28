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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

Aydemir Akbaş geçtiğimiz günlerde doktoru ile fotoğraf paylaşarak kansere yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan usta oyuncu hakkında çıkan haberlere isyan etti. "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor" diyen 86 yaşındaki sanatçı, moralinin iyi olduğunu vurgularken, uygulanacak tedavi konusunda sevenlerine bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:48
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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti:

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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

"ÖLDÜ, YOĞUN BAKIMDA HABERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Usta oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınladı.

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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

"5-6 SEANS KEMOTERAPİ UYGULANACAK"

Daha önce gırtlak kanserini yendiğini belirten ve moralinin olduğunu söyleyen Akbaş, sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

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Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor

Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın diye Instagram'da kısa bir açıklama yaptım, durumumu açık açık anlattım. Kanser tespit edildi ama henüz tedavi başlamadı. Şimdi içerideki aksayan yerlere en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Bir tanesi bulunacak, hangisi uygunsa. Yani kemoterapi yapılacak. Doktorun söylediğine göre bu da 5-6 seans olacak. İşte bütün mesele bu. Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim.