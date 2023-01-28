28 Ocak 2023, Cumartesi
Aydemir Akbaş hakkında çıkan haberlere isyan etti: Herkes arıyor, merak ediyor
Aydemir Akbaş geçtiğimiz günlerde doktoru ile fotoğraf paylaşarak kansere yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan usta oyuncu hakkında çıkan haberlere isyan etti. "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor" diyen 86 yaşındaki sanatçı, moralinin iyi olduğunu vurgularken, uygulanacak tedavi konusunda sevenlerine bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:48
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