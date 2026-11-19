DJ sevgilisinden ayrılan Ayça Varlıer'den dikkat çeken sözler!
Haysiyet dizisinin oyuncusu Ayça Varlıer, 6 yıldır birlikte olduğu DJ Serhan Aydemir ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrılık kararını karşılıklı aldıklarını belirten ünlü oyuncu, ilişkinin neden sona erdiğine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Gümüş dizisindeki Pınar rolüyle hafızalarda yer edinen, ABD'deki oyunculuk ve müzikal tiyatro eğitiminin ardından ekran ve sahne çalışmalarını sürdüren Ayça Varlıer, özel yaşamına dair dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı.
Şimdilerde Haysiyet dizisinde Şehnaz Tarman karakterini canlandıran Varlıer, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu DJ Serhan Aydemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Varlıer, ayrılık kararını ise karşılıklı aldıklarını söyledi.
"BU İLİŞKİYİ BİRLİKTE SONLANDIRDIK"
"Çok medeni bir şekilde ayrıldık" diyen Varlıer, şu ifadeleri kullandı:
"Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. O yüzden ben şu an işlerime güçlerime, her zaman olduğu gibi yeni projelere odaklanmaya devam ediyorum."
"BU İLİŞKİNİN SÜRESİ BİTTİ"
Aşkların ve ilişkilerin neden sona erdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan ünlü oyuncu, ayrılıkların her zaman olumsuz bir nedene dayanmadığını belirtti.
Varlıer, "Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz. Bazen ilişkiler de aynı paralellikte gitmeyebiliyor. Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet, bu ilişkinin süresi bitti" dedi.