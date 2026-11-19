"BU İLİŞKİYİ BİRLİKTE SONLANDIRDIK"

"Çok medeni bir şekilde ayrıldık" diyen Varlıer, şu ifadeleri kullandı:

"Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. O yüzden ben şu an işlerime güçlerime, her zaman olduğu gibi yeni projelere odaklanmaya devam ediyorum."