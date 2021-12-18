18 Aralık 2021, Cumartesi
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi
Ada Masalı dizisinin yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, ekranın en çok yakıştırılan çiftlerinden olurken aşk yaşadıkları haberleri de gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizide gelinlik ve damatlık giydikleri sahne sonrası çiftin gerçekten evlendiği iddiaları ortaya atıldı. Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 13:27
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