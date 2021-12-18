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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

Ada Masalı dizisinin yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, ekranın en çok yakıştırılan çiftlerinden olurken aşk yaşadıkları haberleri de gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizide gelinlik ve damatlık giydikleri sahne sonrası çiftin gerçekten evlendiği iddiaları ortaya atıldı. Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 13:27
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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

Etiler'de menajeriyle görüşen Ayça Ayşin Turan, basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince, toplantıya ara verip dışarı çıktı ve "Yağmur yağıyor, bekleyip ıslanmanızı istemedim" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

"GURUR VERİCİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde 'En İyi Romantik Komedi Kadın' ödülüne layık görülen Turan, Altın Kelebek'te ödül alması hakkında, "Güzeldi. Gurur vericiydi" açıklamasını yaptı.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

'CAMDAKİ KIZ' AÇIKLAMASI

Dizisi biter bitmez yeni proje hazırlıklarına başlayan oyuncu, "Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alacağınız söyleniyor" sorusunu yanıtladı.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

Ayça Ayşin Turan, "Camdaki Kız için haberi siz yaptınız. Ben bilmiyorum, sizden öğrendim. Güzel proje, vaktim olunca bakabiliyorum. Bugün bir toplantımız var. Bir şeyler var, görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz evlendi mi? İlk açıklama geldi

29 yaşındaki güzel, "Oynamak istediğiniz bir rol var mı?" sorusunu, "Öyle bir kısıtlamam yok, içimize ne sinerse onu oynayacağız. Gelen projelere göre değerlendiriyoruz. Farklı farklı karakterleri oynamaktan çok hoşlanıyorum" şeklinde yanıtladı.