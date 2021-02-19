ATV'nin yeni dizi Kardeşlerim bomba gibi geliyor! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar"

HAYATA VE AİLESİNE SEVGİYLE TUTUNAN DÖRT KARDEŞİ BEKLEYEN ACI HABER!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş…