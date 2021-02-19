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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ATV'nin yeni dizi Kardeşlerim bomba gibi geliyor! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar" ATV'nin yeni dizi Kardeşlerim bomba gibi geliyor! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar" Yapımını NGM'nin üstlendiği, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" ilk bölümüyle 20 Şubat Cumartesi günü atv'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim ilk bölümünde yaşanacaklar... Giriş Tarihi: 19.02.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 12:58 HAYATA VE AİLESİNE SEVGİYLE TUTUNAN DÖRT KARDEŞİ BEKLEYEN ACI HABER! Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… GALERİ DEVAM EDİYOR
Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…
Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.