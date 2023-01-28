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ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler? Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte?
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, dün akşam izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik'in paylaştığı iddialı dizi, konusuyla dikkat çekti. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, "Ateş Kuşları nerede, hangi semtte çekiliyor" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, yeni dizi Ateş Kuşları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 17:31Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 17:31