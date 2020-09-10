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Haberler Galeri Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda izleyiciyle buluşan Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de seyirci karşısına çıkıyor. Başrolünde Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın üçüncü sezonunun olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Atiye'nin 3. sezonuna dair bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon olacak mı? Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 09:12
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Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Online dizi film platformu Netflix'in Türk yapımlarından Atiye dizisinin 2. sezonu 10 Eylül'de ekranlara gelecek. Atiye'nin 2. sezonunda, tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Atiye'ni Göbeklitepe'deki macerasını anlatan dizinin 3. sezonu ile ilgili müjdeli haber geldi. Peki, Peki, Atiye 3. sezon olacak mı? Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

ATİYE 3. SEZON OLACAK MI?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

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Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

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Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?
Atiye'den 3. sezon müjdesi! Atiye 3. sezon ile final mi yapacak? Netflix Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak?

Atiye 3. bölüm özeti

Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

Atiye 4. bölüm özeti

Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.