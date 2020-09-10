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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Milyonlarca hayranını heyecanlandıran Cüneyt Arkın'ın fenomen dizi Kuruluş Osman'daki görüntüleri dikkat çekti. Dizinin yeni sezon fragmanında, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ekrana geldiği anlar beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki görüntüleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 01:52
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