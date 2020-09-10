Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi, kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in yanısıra birçok önemli oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman'a katılan Cüneyt Arkın milyonları heyecanlandırdı. İşte Cüneyt Arkın'ın görüntüleri..

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON FRAGMANI