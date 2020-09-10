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Haberler Galeri Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Milyonlarca hayranını heyecanlandıran Cüneyt Arkın'ın fenomen dizi Kuruluş Osman'daki görüntüleri dikkat çekti. Dizinin yeni sezon fragmanında, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ekrana geldiği anlar beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki görüntüleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 01:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 01:52
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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'daki sahneleriyle olay oldu. Sosyal medyada gündeme oturan Kuruluş Osman'ı fragmanı ve Cüneyt Arkın'ın sahneleri büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi, kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in yanısıra birçok önemli oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman'a katılan Cüneyt Arkın milyonları heyecanlandırdı. İşte Cüneyt Arkın'ın görüntüleri..

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON FRAGMANI

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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

Sevenleri, sahneleriyle adından söz ettiren Cüneyt Arkın'ın yaşını merak etti. Peki Cüneyt Arkın kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları..

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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki ilk görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Cüneyt Arkın'ın o anları

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983