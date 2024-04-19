Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Kurtlar Vadisi'nde "Pusat" karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Görkem Sevindik, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ile gündemde. Sevindik, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Sevindik'in eşi ise merak konusu oluyor. İşte Görkem Sevindik'in kendisi gibi ünlü eşi...