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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Kurtlar Vadisi'nde "Pusat" karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Görkem Sevindik, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ile gündemde. Sevindik, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Sevindik'in eşi ise merak konusu oluyor. İşte Görkem Sevindik'in kendisi gibi ünlü eşi...

Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:37
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Görkem Sevindik, ilk oyunculuk deneyimini "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşamıştı. İşte haberin detayları...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik hakkındaki bir gerçek herkesi şoke etti.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 Adana doğumlu sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Sevindik, ilk kez 2011 yılında kamera karşısına geçmiştir ve 5 sezon boyunca rol aldığı "Kurtlar Vadisi Pusu" ile ünlenmiştir. Son yıllarda Kırmızı Kamyon, Bandırma Füze Kulübü ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda yer almıştır.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Görkem Sevindik, 2020 yılında pandemi döneminde sürpriz bir şekilde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlenmiş.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de ünlüymüş! 4 yıl önce evlendiler...

Beşiktaş Kadın Basketbol takımında yer alan ve 21 Haziran 1986 tarihinde İzmit'te doğan Siyahdemir, profesyonel basketbol kariyerine 2004-2005 sezonunda Migros'ta başlamış ve kariyerine Galatasaray, TED Kayseri Kolejspor, Tarsus Belediye, Fenerbahçe gibi önemli takımlarda devam etmiş.