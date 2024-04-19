19 Nisan 2024, Cuma
Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş
Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şoke etti! Başarılı oyuncu kardeşiyle aynı dizide rol almış! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü. Meğer, o da oyuncuymuş! İşte Demet Evgar'ın yakışıklı kardeşi...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:48
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