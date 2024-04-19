19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şoke etti! Başarılı oyuncu kardeşiyle aynı dizide rol almış! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü. Meğer, o da oyuncuymuş! İşte Demet Evgar'ın yakışıklı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:48
  • 1
  • 123
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi usta isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin güzel oyuncusu Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

  • 2
  • 123
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

  • 3
  • 123
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

  • 4
  • 123
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

  • 5
  • 123
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş