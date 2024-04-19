Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kimse fark edemedi! Meğer aynı dizidelermiş

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...