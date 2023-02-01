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Haberler Galeri “At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

Cem Belevi ile ihanet nedeniyle ayrılan İrem Derici uzun süredir yalnız olmaktan dertliydi. Hemen her açıklamasında aşık olmak isteyen şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkisi olduğunu duyurmuştu. "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" diyen Derici'nin sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 16:03
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“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu açıklamıştı.

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“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

SURVİVOR'IN YILDIZI ÇIKTI

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, İrem Derici ile Survivor Atakan Işıktutan'ın aşk yaşadığını açıkladı. Derici, "Kızın yine aşık anne" şarkısını sosyal medya hesabından paylaşarak bir gönderme yapmıştı.

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“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

İkilinin aynı yerde aynı saatlerde kahvaltı paylaşımı yapması ve kalp koyması aşk iddialarını güçlendirdi.

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“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

Atakan Işıktutan, Survivor 2022'ye yedeklerden dahil olmuştu.

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“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

Rizeli olan Işıktutan, CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.