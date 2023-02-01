“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici’nin sevgilisi herkesi şoke etti

Cem Belevi ile ihanet nedeniyle ayrılan İrem Derici uzun süredir yalnız olmaktan dertliydi. Hemen her açıklamasında aşık olmak isteyen şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkisi olduğunu duyurmuştu. "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" diyen Derici'nin sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşırttı.