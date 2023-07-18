18 Temmuz 2023, Salı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'dan kötü haber gelmişti. Evlenmeleri beklenen çift ayrılık kararı almış, Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engellemişti. Ayrılık nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, evlenmek için Hacıoğlu'na baskı yapan Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:16
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