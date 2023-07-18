18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'dan kötü haber gelmişti. Evlenmeleri beklenen çift ayrılık kararı almış, Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engellemişti. Ayrılık nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, evlenmek için Hacıoğlu'na baskı yapan Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:16
  • 1
  • 8
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, her fırsatta mutluluklarını gözler önüne seriyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de çok konuşuluyordu.

  • 3
  • 8
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

AŞK ÇIKMAZA GİRDİ!

Güzel gelişmelerin beklendiği aşkta, maalesef kötü haber gelmiş ve çift ayrılık kararı almıştı.

  • 4
  • 8
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hatta Aslıhan Gürbüz, Hacıoğlu ile olan fotoğraflarını Instagram'dan silip, ünlü oyuncuyu engellemişti.

  • 5
  • 8
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hacıoğlu ise kendi hesabındaki fotoğrafları bir süre bekledikten sonra kaldırmıştı.