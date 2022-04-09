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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Kuruluş Osman'daki oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Pozlarına eşi Fahriye Evcen de kayıtsız kalamadı. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.04.2022 13:45
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, son paylaşımıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Özçivit, Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaya başladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Zaman zaman eşi ve oğluyla paylaşımlarına da yer veren yakışıklı oyuncu, bu kez evinde çekildiği fotoğrafını paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Pozlarına ilk yorum Fahriye Evcen'den geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

İşte Burak Özçivit'in o paylaşımları...