Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı

Kuruluş Osman'daki oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Pozlarına eşi Fahriye Evcen de kayıtsız kalamadı. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...