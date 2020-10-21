Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yuvaları ortaya çıktı! Meğer 5 aydır... Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yuvaları ortaya çıktı! Meğer 5 aydır...
Mayıs ayında Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle magazin gündemine oturan Aslı Enver, Tunçeri'nin başkasına attığı mesajların ifşa olmasının ardından ilişkisini sonlandırmıştı. Aslı Enver'in terk ettiği Kerem Tunçeri'nin barışma çabaları karşılık buldu. Haziran ayından beri birlikte olan ikilinin gizli gizli buluştukları bir aşk yuvaları olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:21
Geçtiğimiz mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ortaya çıkan mesajların ardından son bulmuştu. O günden beri tekrar birlikte oldukları haberleriyle gündeme gelen ikili ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Aslı Enver ve Kerem Tunçeri haziran ayında yeniden birliktelik yaşamaya başladı.
Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri'nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.
Magazin gündemine son dakika olarak düşen haberde Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortaya çıkan aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları iddia edildi.
Çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.