Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yuvaları ortaya çıktı! Meğer 5 aydır...

Mayıs ayında Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle magazin gündemine oturan Aslı Enver, Tunçeri'nin başkasına attığı mesajların ifşa olmasının ardından ilişkisini sonlandırmıştı. Aslı Enver'in terk ettiği Kerem Tunçeri'nin barışma çabaları karşılık buldu. Haziran ayından beri birlikte olan ikilinin gizli gizli buluştukları bir aşk yuvaları olduğu ortaya çıktı.