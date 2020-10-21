21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit Fahriye Evcen'le evliliğiyle de örnek gösterilen oyunculardan oldu. Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen kariyerine bir süreliğine ara vermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam eden Fahriye Evcen önceki akşam Karan'la birlikte görüntülendi. Şimdiden kameralara alışan Karan'ın sevimli halleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 13:16
  • 1
  • 51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Kuruluş Osman'daki başarılı performansıyla göz dolduran Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliğiyle de sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden oldu. 2017 yılında nikah masasına oturan ikili, geçtiğimiz yıl oğullarını Karan'ı kucağına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Karan'ın doğumunun ardından kariyerine ara veren Fahriye Evcen, oğlunun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.

  • 3
  • 51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Önceki akşam Kara ile birlikte görüntülenen Fahriye Evcen oğlunu kucağında taşıyıp, aracında bebek koltuğuna oturturken, soruları cevapladı.

  • 4
  • 51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Kameralara daha şimdiden alışan Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'in sevimli halleri ilgi odağı oldu.

  • 5
  • 51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Her hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…