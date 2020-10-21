Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen Karan ile yakalandı! Kameraları görünce…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit Fahriye Evcen'le evliliğiyle de örnek gösterilen oyunculardan oldu. Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen kariyerine bir süreliğine ara vermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam eden Fahriye Evcen önceki akşam Karan'la birlikte görüntülendi. Şimdiden kameralara alışan Karan'ın sevimli halleri ilgi odağı oldu.