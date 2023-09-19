Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Murat Dalkılıç özel hayatıyla gündemden düşmüyor! Son olarak Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç, sessiz sedasız bu ilişkisini de sonlandırmıştı. Bir süredir İngiltere'de olan popçunun burada yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Yeni aşkını ilan eden Murat Dalkılıç'ın romantik pozu sosyal medyayı salladı.