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Haberler Galeri Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Murat Dalkılıç özel hayatıyla gündemden düşmüyor! Son olarak Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç, sessiz sedasız bu ilişkisini de sonlandırmıştı. Bir süredir İngiltere'de olan popçunun burada yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Yeni aşkını ilan eden Murat Dalkılıç'ın romantik pozu sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 09:53
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Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Şarkıcılık hayatı kadar özel hayatıyla da gündem olan Murat Dalkılıç, yeni aşkını ilan etti.

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Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Yakın zamanlarda Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim bu kez yeni bir aşka yelken açtı.

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Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Edda isimli sevgilisi ile poz veren Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

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Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Paylaşımına nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

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Aşkını resmen ilan etti! Murat Dalkılıç’tan yeni sevgilisiyle poz geldi

Murat Dalkılıç ve sevgilisi Edda'nın romantik pozu kısa sürede gündem oldu.