Aybüke Pusat'ın Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat'ın yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun o görüntüleri yeniden gündem olurken yarışmadaki halini görenler; 'Çok şaşırdım', 'Tanıyamadım', 'Aybüke olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yaptı. Bakın yarışmadan ne kadar kazanmış...