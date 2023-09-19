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Aybüke Pusat'ın Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat'ın yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun o görüntüleri yeniden gündem olurken yarışmadaki halini görenler; 'Çok şaşırdım', 'Tanıyamadım', 'Aybüke olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yaptı. Bakın yarışmadan ne kadar kazanmış...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 10:26
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Aybüke Pusat’ın Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

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Aybüke Pusat’ın Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Söz dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Pusat, Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli seçilmişti.

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Aybüke Pusat’ın Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Pusat, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

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Aybüke Pusat’ın Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde Pusat 7'nci soruya kadar gelmiş ve türkü sorusunda elenmiş. "Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını da kullanmış.

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Aybüke Pusat’ın Kim Milyoner Olmak İster’e katıldığı ortaya çıktı! Bakın ne kadar kazanmış

HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI

Ancak buna rağmen verdiği yanıttan emin olamamış. 125 bin lira hedefiyle yarışmaya katılan Pusat, bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekilme kararı vermiş.