Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları, Türkiye-İtalya maçının heyecanını stadyumdan yaşadı. Rahimcan Kapkap'ın paylaştığı kareler, oyuncuların set dışında da süren samimi arkadaşlıklarını gözler önüne serdi.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerini paylaştığı yapımlardan biri olarak pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin büyük merakla beklenen 16. bölümü ise Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ekrana gelmedi. Bunun yerine dün akşam saat 20.30'da Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim yayınlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EKİBİNİN MAÇ HEYECANI Milli maç heyecanı öncesinde dizinin sevilen karakterleri Merdo, Sado, Emir ve Hasan'ı canlandıran oyuncular, karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Rahimcan Kapkap da bu kez setten değil, tribünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Oyuncuların maç heyecanını birlikte yaşadığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Set dışında da yakın arkadaş oldukları görülen oyuncuların samimi görüntüleri, takipçilerinden beğeni topladı.