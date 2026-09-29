-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul oyuncuları, Türkiye-İtalya maçının heyecanını stadyumdan yaşadı. Rahimcan Kapkap'ın paylaştığı kareler, oyuncuların set dışında da süren samimi arkadaşlıklarını gözler önüne serdi.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerini paylaştığı yapımlardan biri olarak pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 2

Dizinin büyük merakla beklenen 16. bölümü ise Türkiye-İtalya maçı nedeniyle ekrana gelmedi. Bunun yerine dün akşam saat 20.30'da Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 3

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL EKİBİNİN MAÇ HEYECANI

Milli maç heyecanı öncesinde dizinin sevilen karakterleri Merdo, Sado, Emir ve Hasan'ı canlandıran oyuncular, karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Rahimcan Kapkap da bu kez setten değil, tribünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 4

Oyuncuların maç heyecanını birlikte yaşadığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü. Set dışında da yakın arkadaş oldukları görülen oyuncuların samimi görüntüleri, takipçilerinden beğeni topladı.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 5

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahallede intikam ateşi yanıyor!

Dün yayınlanan Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim ise izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yeni bölüm ön gösteriminde yer alan "Bu cenazeden sonra belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." sözleri, 16. bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı daha da artırdı.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 6

Altı Üstü İstanbul 16. bölümünde mahalleye gelen cenaze aracı, Ziyankâr sakinlerini derin bir yasa boğacak. Bu beklenmedik kayıp, mahallede dengeleri değiştirirken karakterleri de intikam duygusuyla karşı karşıya getirecek.

Altı Üstü İstanbul ekibi Türkiye-İtalya maçını stadyumdan takip etti! 7

Verilen sözlerin yerde kalmayacağı ve mahalle raconunun devreye gireceği yeni bölümde karakterler, hem kendi iç hesaplaşmalarıyla yüzleşecek hem de yaşananların faillerinin peşine düşecek.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı
Sonraki Galeri
Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin