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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin film olacağı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı.Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"nun 13 yıl aradan sonra yeniden döneceği, sevenlerini heyecanlandırdı. Özellikle Bihter karakterinin kim olacağı en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:20Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:28