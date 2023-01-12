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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin film olacağı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı.Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"nun 13 yıl aradan sonra yeniden döneceği, sevenlerini heyecanlandırdı. Özellikle Bihter karakterinin kim olacağı en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:28
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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden Aşk-ı Memnu'nun geri döneceği iddiları sosyal medyaya damga vurdu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem gibi isimler yer aldı. Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı. Peki, Aşk-ı Memnu film mi oluyor, Bihter ve Behlül'ü kim oynayacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

AŞK-I MEMNU FİLM Mİ OLUYOR?

Aşk-ı Memnu dizisi, 2008-2010 yılları arasında 2 sezon olarak ekrana gelmişti. Dizinin başrollerinde de Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimler yer almıştı.

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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde ise ''Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filminin ardından yine iddialı bir film geliyor. Abdullah, efsane "Aşk-ı Memnu" kitabının hikayesindeki "Bihter"in hikayesini anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanıyor.'' sözlerine yer verdi.

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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder. Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

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Aşk-ı Memnu yeniden mi çekilecek? Aşk-ı Memnu dizisi film mi olacak? İşte, yeni Bihter Ziyagil...

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Dizi'nin konusu İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır.