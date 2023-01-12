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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Yağmur Atacan'la magazin dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan güzel oyuncu kızı Su'yu ve kendini anlattı. Takipçilerinden gelen yorumlara verdiği cevaplar hakkında da konuşan Altuğ, "Tersim çok fenadır. Delirdiğim zamanları bilenler korkup kaçar." dedi.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:39
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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

Pınar Altuğ Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Kendisini ve kızı Su'yu anlatan ünlü oyuncu, programda sosyal medyayla ilgili sitemini dile getirdi.

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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

"GURUR DUYACAĞIM BİR KIZIM VAR"

Pınar Altuğ, kızı Su için "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor. Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var" dedi.

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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

"TERSİM ÇOK FENADIR"

Pandemi döneminde daha sakin bir insan haline geldiğini belirten güzel oyuncu, "Eskiden çok mükemmeliyetçi biriydim. Her şeyi en ince detayına kadar programlardım, planlıydım. Pandemi döneminde değiştim. Daha sakinleştim. Ama yine de tersim çok fenadır. Delirdiğim zamanları bilenler korkup kaçar." dedi.

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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

"NE KADAR ÜZÜLÜRSEN İÇİ SOĞUYOR"

Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya sorusunda ise şöyle cevap verdi:

"İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor, o öyle bir şeye sahip değil! Sana çok güzelsiniz dese, ne kadar tatlı ailesiniz dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor.

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Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

"ARMUT TOPLAMIYORUM"

Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim, bu kadar insanın içinde bana cevap veremez diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"