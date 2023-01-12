Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır

"ARMUT TOPLAMIYORUM"

Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim, bu kadar insanın içinde bana cevap veremez diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?"