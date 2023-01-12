12 Ocak 2023, Perşembe
Pınar Altuğ’dan sosyal medya tepkisi: Tersim çok fenadır
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Yağmur Atacan'la magazin dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan güzel oyuncu kızı Su'yu ve kendini anlattı. Takipçilerinden gelen yorumlara verdiği cevaplar hakkında da konuşan Altuğ, "Tersim çok fenadır. Delirdiğim zamanları bilenler korkup kaçar." dedi.
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:39
- 1
- 166
- 2
- 166
- 3
- 166
- 4
- 166
- 5
- 166