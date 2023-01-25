25 Ocak 2023, Çarşamba
Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler var? Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu? Hande Ataizi kimdir?
Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu film versiyonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncular Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi için yeni isimler belli oldu. Bu noktada dizinin takipçileri, oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Son olarak Aşk-ı Memnu Firdevs'in yerine kimin geleceği belli oldu. İzleyiciler, "Aşk-ı Memnu film kadrosunda kimler, hangi oyuncular var?", "Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, o isimler...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:32
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