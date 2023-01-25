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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu Berk Oktay ile evliliğiyle de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...

Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:36
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Yıldız Çağrı Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu