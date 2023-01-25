Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un bir de annesini görün! Güzelliği ondan miras

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu Berk Oktay ile evliliğiyle de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini gören "Güzelliği ondan miras" demeden edemedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesi...