Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Bazı dizilerin yeni sezon tarihlerinin belli olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Aşk 101 oldu. Netflix platformunda yayınlanan dizinin sezon finalinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Işık ve Eda'nın 20 yıl aradan sonra buluşması izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Final sahnesinde kapının çalması ile kimin geleceği merak edilmişti. Peki, Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...