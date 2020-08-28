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Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ve Eda'nın konuştığı sırada kapı çalmıştı. Kapıdaki kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yaptığı paylaşım Aşk 101 hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zamn başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:46Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 16:52