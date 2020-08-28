28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ve Eda'nın konuştığı sırada kapı çalmıştı. Kapıdaki kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yaptığı paylaşım Aşk 101 hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zamn başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 16:52
  • 1
  • 15
Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Bazı dizilerin yeni sezon tarihlerinin belli olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Aşk 101 oldu. Netflix platformunda yayınlanan dizinin sezon finalinde ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Işık ve Eda'nın 20 yıl aradan sonra buluşması izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Final sahnesinde kapının çalması ile kimin geleceği merak edilmişti. Peki, Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 15
Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
  • 4
  • 15
Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

  • 5
  • 15
Aşk 101'de heyecanlandıran gelişme! Kapıdaki kişi kim? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.