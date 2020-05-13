Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 yeni sezon için bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayın hayatına başlayan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar, ikinci sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Bir grup gencin hikayesinin konu edinen Aşk 101 dizisinin yeni sezonunda ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son bölümde Işık ve Eda 20 yıl aradan sonra yeniden buluşmuştu. Diğer arkadaşlarını bekleyen Işık ve Eda'nın beklentileri gerçek olacak mı? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...