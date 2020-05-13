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Haberler Galeri Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Netflix'te Nisan ayında yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, bir grup gencin hikayesini anlatıyor. 20 yıl sonra bir araya gelmeyi bekleyen Işık'ın beklentisi gerçek olacak mı? İlk sezonun son bölümünün final sahnesinde Sinan'ın evinde arkadaşlarını bekleyen Işık ile Eda kapının çalmasıyla şaşkına dönüyor. Peki, 20 yıl aranın ardından ekip yeniden bir araya gelecek mi? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 14:09
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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 yeni sezon için bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayın hayatına başlayan Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu seyreden vatandaşlar, ikinci sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Bir grup gencin hikayesinin konu edinen Aşk 101 dizisinin yeni sezonunda ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son bölümde Işık ve Eda 20 yıl aradan sonra yeniden buluşmuştu. Diğer arkadaşlarını bekleyen Işık ve Eda'nın beklentileri gerçek olacak mı? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.