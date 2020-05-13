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Aşk 101'de 2. sezon heyecanı! Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Netflix'te Nisan ayında yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, bir grup gencin hikayesini anlatıyor. 20 yıl sonra bir araya gelmeyi bekleyen Işık'ın beklentisi gerçek olacak mı? İlk sezonun son bölümünün final sahnesinde Sinan'ın evinde arkadaşlarını bekleyen Işık ile Eda kapının çalmasıyla şaşkına dönüyor. Peki, 20 yıl aranın ardından ekip yeniden bir araya gelecek mi? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:02Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 14:09