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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekledikleri haberiyle gündeme gelmişti. Kız bebek bekleyen çift bebek heyecanı yaşarken Kenan İmirzalıoğlu'nun babalık ile ilgili sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Kim Milyoner Olmak İster?'de babalık ile ilgili söylediği sözler...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 14:03
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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, dört yıl önce oyuncu Sinem Kobal ile Cunda'da dünyaevine girmişti. Çift bebek bekledikleri haberiyle gündem olurken Kenan İmirzalıoğlu'nun babalıkla ilgili sözleri olay oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında babalıkla ilgili gülümseten bir itirafta bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

Kenan İmirzalıoğlu, ve eşi Sinem Kobal, bebek heyecanı yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam gülümseten bir itirafta bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o sözleri:

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Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum.