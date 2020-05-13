Kenan İmirzalıoğlu'nun Milyoner yarışmasındaki babalık ile ilgili sözleri olay oldu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekledikleri haberiyle gündeme gelmişti. Kız bebek bekleyen çift bebek heyecanı yaşarken Kenan İmirzalıoğlu'nun babalık ile ilgili sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Kim Milyoner Olmak İster?'de babalık ile ilgili söylediği sözler...