Aşk 101 için flaş tarih: Müjde geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonu ile adından söz ettiren Aşk 101 için meraklı bekleyiş sürüyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in çekimleri tamamlandı. Hayranları dizinin ikinci sezonu için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?