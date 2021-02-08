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09 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 için flaş tarih: Müjde geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 için flaş tarih: Müjde geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonu ile adından söz ettiren Aşk 101 için meraklı bekleyiş sürüyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in çekimleri tamamlandı. Hayranları dizinin ikinci sezonu için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2021 23:50
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yeni sezon hakkında ipucuları geliyor. Netflix'in en fazla izlenen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in çekimleri sona erdi. Hayranları yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, tarih için beklentiler oluşmaya başladı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.