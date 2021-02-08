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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…

Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Genco Özak, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Özak hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun boyunu merak etti. İşte Çukur'un yıldızı Genco Özak'ın boyu...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:41
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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…
Çukur dizisinde canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Genco Özak, boyuyla merak konusu oldu. İşte Genco Özak başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…

Tolga Sarıtaş – 180 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…

Hadise – 169 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…

Kaan Yıldırım – 180 CM

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Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…

Burak Deniz – 185 CM