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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer… Çukur’un Kulkan Erdenet’i Genco Özak herkesi şaşırttı! Meğer…
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Genco Özak, dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Özak hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun boyunu merak etti. İşte Çukur'un yıldızı Genco Özak'ın boyu...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:41
Çukur dizisinde canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Genco Özak, boyuyla merak konusu oldu. İşte Genco Özak başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolga Sarıtaş – 180 CM
Hadise – 169 CM
Kaan Yıldırım – 180 CM
Burak Deniz – 185 CM