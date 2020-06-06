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Aşk 101 2. sezon çekildi mi? Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonun final sahnesinde kapı çalmış ve gelenin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmek isteyen Işık'ın bu istekleri gerçek olacak mı? Eda ile birlikte diğer ekibi beklemeye başlayan Işık, kapının çalmasıyla birlikte şok oluyor. Son günlerde sosyal medyada Aşk 101'in 2. sezonunun ilk sezonla birlikte çekildiği iddia edildi. Peki, Aşk 101 2. sezonu çekildi mi? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...