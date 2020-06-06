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Aşk 101 2. sezonu çekildi mi? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 dizisinde 2. sezon heyecanı yaşanıyor. İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aşk 101 dizisinin yeni sezonunu merak eden seyirciler, 2. sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Sosyal medyada dizinin ikinci sezonunun çekildiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Aşk 101 seyircileri yeni sezon tarihini merak etmeye başladı. Peki, Aşk 101 2. sezonu çekildi mi? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 14:34
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