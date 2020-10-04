Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o paylaşım...

Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. İlk sezonu 2020 Nisan ayında izleyiciler ile buluşan dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Netflix'in yeni sezon hakkında yapacağı açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o paylaşım...