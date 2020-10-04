Milyoner'de futbolseverleri şoke eden cevap! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara geldi. Milyoner'in yeni bölümüne futbol sorusu damga vurdu. Yarışmacıya ''defans hattında başarılı performans sergileyen oyuncularla ilgili atılan klişe manşet nedir?'' sorusu yöneltildi. Futbolseverler için oldukça kolay olan soruya yarışmacının verdiği cevap milyonları şoke etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 01:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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