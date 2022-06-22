22 Haziran 2022, Çarşamba
‘Asansörlü mezar’ Bülent Ersoy ve Fevzi Siverek arasında kriz çıkardı! “Abuk sabuk sözler…”
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un cenazesinde çekilen görüntüleri yeniden gündem olmuş, kazılan mezarı göstererek yanındaki kişiye 'Çok dar değil mi?' diye sorması olay olmuştu. Diva daha sonra muhabirlerin "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli." dedi ancak detay vermemişti. Mezar tartışmalarına dahil olan yakın dostu Fevzi Siverek'in 'Diva'ya asansörlü mezar yaptıracağız' sözleri ise tepkilere neden oldu. Fevzi Siverek'in asansörlü mezar açıklamasına sitem eden Ersoy "Abuk sabuk sözler" diyerek iddiaları yalanladı.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 13:12
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