‘Asansörlü mezar’ Bülent Ersoy ve Fevzi Siverek arasında kriz çıkardı! “Abuk sabuk sözler…”

"Bülent Hanım'a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarladım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah geçinden versin tabi kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce Hakk'ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy' u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum, hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır."